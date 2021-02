Prins Harry ontsnapt uit giftige situatie

„Het was meer een stap terug dan een vertrek. Het was een erg heftige situatie, zoals veel mensen hebben gezien. We weten allemaal hoe de Britse pers kan zijn en het was funest voor mijn mentale gezondheid”, legt Harry uit, die vorig jaar met zijn gezin naar Amerika is verhuisd.

De prins trok de situatie niet meer. „Dus ik deed wat elke echtgenoot en vader zou doen, ik haalde mijn gezin er weg.” Hoewel vorige week bekend werd dat de stap terug van de hertog en hertogin van Sussex definitief is en de prins zijn eretitels is kwijtgeraakt, is hij niet van plan het rustig aan te doen. „Ik zal altijd een bijdrage blijven leveren. Mijn leven staat in het teken van de openbare dienst, dus waar ter wereld ik ook ben, dat blijft hetzelfde.”

Wafel

Voor de talkshow van James Corden reed Harry met de presentator in een dubbeldekker door Los Angeles. De twee bezochten ook het huis waar de serie The Fresh Prince of Bel Air is opgenomen. Volgens James een ideaal nieuw huis voor Harry en Meghan. De prins vertelde ook dat Archie’s eerste woordje krokodil was en dat zijn zoontje van koningin Elizabeth een wafelijzer als kerstcadeau heeft gehad. Archie vraagt volgens hem nu elke ochtend om een wafel.

Ook volgende week is Harry te zien op de Amerikaanse televisie. Op zondag 7 maart wordt een gesprek uitgezonden dat de Sussexes hebben gehad met goede vriendin Oprah Winfrey.