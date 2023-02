Sinan Can: ’Ik heb nog nooit zoveel doden gezien’

„Ik kom nu tien, elf jaar in conflictgebieden, maar ik heb nog nooit zoveel doden gezien als vandaag”, aldus de BnnVara-presentator. „Ik ben diep onder de indruk en stil.” Hij omschrijft de situatie „alsof er een atoombom op het gebied is gevallen.”

Volgens berekeningen van experts die Can heeft gesproken, zijn er tussen de zes- en zevenduizend gebouwen ingestort. Er zouden naar schatting nog tussen de 150.000 en 180.000 mensen onder het puin liggen. „Dat is onvoorstelbaar, dit is een catastrofe”, vat Can samen. De burgers die wel gered zijn, leven nu in provisorische tentenkampen. „Zij hebben vooral tenten en kachels nodig”, aldus de presentator.

Can zit in Kahramanmaraş, een stad in het epicentrum van de aardbevingen.