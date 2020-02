Maan geniet na van aftrap clubtour in Alkmaar

„DE TOUR IS BEGONNEN!!!!!! Dankjewel Alkmaar voor het warme bad waar we gister in terecht kwamen, we hebben zo keihard genoten en hard gedanst!”, schrijft Maan bij een aantal foto’s van de show. Vrijdag vervolgt ze haar tournee en staat ze in TivoliVredenburg in Utrecht. Daarna volgen concerten in onder meer Leeuwarden, Zwolle, Groningen, Amsterdam en Hoorn.

Maan bracht eind januari haar debuutalbum Onverstaanbaar uit. De plaat, „een soort dagboek van mijn ervaringen en hersenspinsels” kwam direct binnen op de eerste plaats in de Album Top 100.