Album Prince met niet eerder uitgebrachte liedjes online

Originals telt vijftien nummers, waarvan er veertien nooit eerder door Prince zijn uitgebracht. Nothing Compares 2 U, dat in het verleden werd gezongen door onder anderen Sinéad O’Connor, is het enige nummer dat Prince eerder al uitbracht. Andere nummers zoals Make-Up (Vanity 6), Baby, You’re a Trip (Jill Jones) en You’re My Love (Kenny Rogers) staan ook op het album. Deze nummers werden door Prince geschreven, maar de door hemzelf gezongen versies zijn nooit eerder gepubliceerd.

Het album is op aanvraag van de nabestaanden van Prince samengesteld door rapper Jay Z en zijn manager Troy Carter. Het is dan ook eerst twee weken lang exclusief te beluisteren op Tidal, de streamingdienst van Jay Z. Daarna is Originals ook te koop en te horen via andere kanalen.

Het laatste album dat Prince bij leven uitbracht was HITnRUN Phase Two uit 2015. Ook deze plaat was eerst alleen maar te beluisteren via Tidal voordat fans ’m in de winkel konden kopen.