De Toppers annuleren kerstconcerten 2020

Jan Smit, René Froger, Gerard Joling en Jeroen van der Boom delen het nieuws op hun sociale media. „De moeilijke beslissing is genomen... Toppers in Concert ‘Christmas Party of the Year 2020’ in Rotterdam Ahoy kan dit jaar geen doorgang vinden en wordt verzet naar komend jaar. Gezien alle ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus, de onzekerheid en de steeds weer wisselende maatregelen is het voor ons op dit moment niet mogelijk ‘Hèt meezingfeest van verbroedering’ met het typische warme kerst- en familiegevoel te organiseren en produceren op de wijze die jullie van ons gewend zijn en mogen verwachten”, schrijft René Froger.

„Veiligheid en gezondheid staan voorop en samenkomsten van grote aantallen mensen passen niet in de huidige samenleving, afstand houden is momenteel belangrijker en noodzakelijker dan ooit. Ondanks de teleurstelling van dit moment kunnen wij niet wachten jullie allemaal weer welkom te mogen heten bij de komende editie Toppers in Concert ‘Christmas Party of Next Year 2021’. Wij zouden het heerlijk vinden om volgend jaar tijdens het winterse Toppers-feest samen met jullie weer mee te kunnen zingen en swingen op de allergrootste kersthits uit heden en verleden en andere meezingknallers. En weer eens ècht samen te zijn in de unieke winterse Toppers sfeer!”

Als laatst wensen de mannen hun fans de beste wensen „We hopen dat het goed met je gaat, je gezond bent en zowel privé als zakelijk overeind blijft in deze bizarre tijd. Vanuit het diepst van ons hart wensen wij jullie alle kracht en gezondheid toe die nodig is. We verheugen ons er op om komend jaar samen met jullie te proosten op jullie... Onze fans... De echte Toppers. Blijf gezond.”

Iedereen die tickets heeft gekocht voor de afgelaste editie, kan hun tickets voor volgend jaar gebruiken.