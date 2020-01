’Vrees zenuwinstorting Meghan reden voor snelle Megxit’

De koninklijke familie zou vrezen dat zij anders een inzinking zou krijgen. Het leven op Buckingham Palace zou haar op het randje van een zenuwinstorting gebracht hebben, stellen bronnen. Daarom hebben ze hun plannen om zich grotendeels terug te trekken, versneld.

Het is ook de reden dat de twee al snel werd toegestaan meer tijd in Canada door te brengen; Meghan zou daar veel lekkerder in haar vel zitten. Ze is daar ondertussen ook naar teruggereisd; de moeilijke onderhandelingen voor een deal zou ze liever aan Harry overlaten.

Bekijk ook: Ook deze royals zijn gevlucht

Bekijk ook: Amerikanen nemen Harry en Meghan op de hak