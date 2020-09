Ozzy Osbourne gebruikt extra tijd voor nieuw album

„Ik werk momenteel aan een nieuw album. Ik ben er net aan begonnen, opnieuw met Andrew Watt”, vertelt de 71-jarige Ozzy aan Radio.com. „Het zorgt ervoor dat ik ’s morgens m’n bed uit kom.”

Ozzy’s laatste plaat, Ordinary Man, redde naar eigen zeggen zijn leven. „Het is een stuk beter dan op mijn reet zitten wachten tot die verdomde pandemie voorbij is. Ik heb nu alle tijd van de wereld om het best mogelijke album te maken.”

De uitspraken van Ozzy komen kort nadat hij aangaf nooit met pensioen te willen. „Ik weet niet beter. Ik ga pas met pensioen als ze de fucking spijkers in m’n kist slaan.”