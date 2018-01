Boef scheldt directrice uit voor iets wat we liever niet herhalen

De Tilburgse Boef lijkt er een gewoonte van te maken om de vrouwen om hem heen ’kech’ of hoer te noemen. In 2016 loopt de nu 24-jarige jongen zijn oude schooldirectrice tegen het lijf. „Jij bent toch mijn oude directrice? Een k*nkerhoer, dat was je.”

Wat de vrouw in kwestie de muzikant heeft misdaan blijft onduidelijk. Wel bewijst Boef hiermee dat het geen eenmalige fout was die hij beging op nieuwjaarsdag.