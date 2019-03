DIT is de eerste afvaller van Wie is de mol

Wie is de mol begon in vijf landen. De teams zaten in de hoofdsteden van Azerbeidzjan, Armenië, Rusland, Oekraïne en Kazachstan. Ze moesten via aanwijzingen en een zoektocht tickets vinden om naar de plek te reizen waar presentator Art Rooijakkers zich bevond.

Het team van Ron en Loes kon de kluis die moest worden gevonden niet kraken en dat betekende dat ze geen tickets hadden om naar Georgië te vliegen; daar bevond Art zich in de hoofdstad Tbilisi. Ook het team van Jan Versteegh en Jean-Marc van Tol konden hun tickets niet bemachtigen en moesten ook de test maken. Zij deden dat, net als Loes, beter dan Ron en mogen doorspelen.