ESF: uitnodiging nog niet verstuurd, Heddy was zeker welkom

Dat laat een woordvoerder van de NPO dinsdag weten. Lester meldde in een interview op NPO Radio 5 heel boos te zijn dat zij niet was uitgenodigd. De zangeres vindt het naar eigen zeggen „te achterlijk voor woorden, echt, het is schandalig. Misschien dat de organisatie Mallemolen niet veel soeps vond. Of ze denken dat ik overleden ben.”

Bekijk ook: Heddy Lester niet uitgenodigd door Eurovisie Songfestival

Maar dat is zeker niet het geval, beklemtoont de zegsman van het Eurovisie Songfestival. „Ze was zeer welkom, met een plus 1 zelfs. Maar niemand heeft een officiële uitnodiging ontvangen.” In een persbericht waarin werd aangekondigd dat alle Nederlandse oud-deelnemers zouden worden uitgenodigd, werd haar naam ook al genoemd.

Het is onduidelijk of het liedjesfestijn volgend jaar wel doorgaat. Het kabinet heeft duidelijk gemaakt dat grote evenementen pas mogelijk zijn als er een vaccin voor het coronavirus is gevonden. De organisatie van het ESF heeft laten weten zich te beraden op deze uitspraak.