’Harry en Meghan vieren kerst niet in Engeland’

De Sussexes zouden eigenlijk in december teruggaan omdat de rechtszaak van Meghan tegen Britse tabloids in januari van start zou gaan. Nu die zaak vrijdag met maanden is uitgesteld, zijn hun reisplannen komen te vervallen. „Het is onwaarschijnlijk dat de hertog en hertogin voor het eind van het jaar zullen reizen want de focus lag op de rechtszaak in januari”, zegt een woordvoerder van het koppel tegen The Sunday Times.

Harry en Meghan hebben ’op dit moment’ geen plannen om toch die kant op te gaan. „Maar eventuele reisplannen worden in de gaten gehouden.”

Het is lang geleden dat het koppel in Engeland was, maar voor Archie is het nog langer geleden. Harry en Meghan vlogen een jaar geleden vanuit Engeland met hem naar Canada, maar namen hem niet mee terug toen ze in januari en maart terugkwamen nadat ze hadden aangekondigd een stap terug te doen binnen het Britse koningshuis.