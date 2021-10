Ed Sheeran: ’Ik dacht dat het iets verschrikkelijks was’

„Mijn ouders hebben nooit gesport”, aldus Sheeran, bekend van hits als Shape of You en Perfect. Vorig jaar verwelkomde hij samen met zijn vrouw Cherry Seaborn zijn eerste kindje. „Tijdens de zwangerschap begon ik te sporten met een personal trainer en zij waren wel geïnteresseerd, omdat ze amper lichaamsbeweging kregen.” Via een videoverbinding deden zijn ouders mee met de personal trainer, vertelt de zanger.

Volgens Sheeran zijn zijn ouders erg gebaat bij het sporten. „Mijn vader heeft geen last meer van zijn rug en mijn moeder kan Lyra gemakkelijk oppakken. Het is geweldig.”

Voor de Bad Habits-zanger pakte het sporten ook goed uit. „Ik dacht altijd dat sporten iets verschrikkelijks was en zag er meestal enorm tegenop.” Maar sinds hij met een eigen trainer aan de slag is gegaan voelt hij zich beter dan ooit. „Niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal voel ik me stukken beter.”