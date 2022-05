Drie miljoen kijkers voor finale songfestival met S10

Vorig jaar was de best bekeken finale sinds 2002, waarschijnlijk ook omdat het evenement toen in Rotterdam werd georganiseerd. Deze titel stond op naam van de editie van 2014, toen The Common Linnets Nederland vertegenwoordigde. Toen keken er 5,1 miljoen Nederlanders. De finale van het Eurovisie Songfestival werd in 2019, toen Duncan Laurence ervoor zorgde dat Nederland won, bekeken door 4,4 miljoen kijkers.

De finale van het songfestival, uitgezonden op NPO 1, was daarmee het best bekeken programma van de zaterdagavond. Daarna volgen het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1 (1,74 miljoen), de voorbeschouwing van het Eurovisie Songfestival op NPO 1 (1,47 miljoen) en het NOS Journaal van 18.00 uur op NPO 1 (810.000). Het best bekeken RTL-programma van de avond was het Half Acht nieuws op RTL 4 met 793.000 kijkers, voor SBS was dat Hart van Nederland met 473.000 kijkers.