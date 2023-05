Premium Het beste van De Telegraaf

Vrouw Roy Donders verwijderde tattoo van ex-vriend van zijn rug

Door Colette Boegman Kopieer naar clipboard

De hele weg naar de geboorte van Romi tot in de verloskamer aan toe, wordt in de serie gedeeld. Ⓒ Foto TLC

Hij ging van ’harde krullen’ naar een beautysalon en van mannen naar vrouwen. Onlangs is hij zelfs vader geworden van dochtertje Romi. Roy Donders is op allerlei vlakken veranderd. Die enorme transformatie komt uitgebreid aan bod in zijn nieuwe realityserie Roy Donders altijd wat bijzonders. De stylist van het zuiden geeft toe: „Vroeger leefde ik vooral voor mezelf.”