Kim en Kanye breiden imperium uit

Kim en Kanye bezitten nu ruim 8 hectare grond in het plaatsje, waar voornamelijk bekende sterren wonen. Volgens de entertainmentsite hebben ze grote plannen voor hun landgoed. Zo zouden ze er verschillende gastenverblijven willen neerzetten, een spa en een privéboerderij voor de kinderen.

Naast het landgoed in Hidden Hills bezitten Kim en Kanye ook nog een villa in Calabasas en kocht het stel afgelopen zomer een enorme ranch in Wyoming.