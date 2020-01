Gwyneth Paltrow zet kwaad bloed op Netflix: ’Serie is geschifte lofzang’

Gwyneth Paltrow mag in The Goop lab uitgebreid reclame maken voor haar omstreden lifestyle-platform. Ⓒ Adam Rose/Netflix

Amsterdam - Wat heeft Netflix in huis gehaald met Gwyneth Paltrow? De serie The Goop lab, een verlengstuk van haar met controverse omgeven lifestyle-platform, heeft kwaad bloed gezet. Critici probeerden de reeks (tevergeefs) tegen te houden, abonnees dreigen met opzeggen en de recensies zijn niet om over naar huis te schrijven. Paltrow zelf heeft in elk geval iets opgestoken over haar vagina.