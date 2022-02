SBS6 maakt startdatum Million Dollar Island bekend

In Million Dollar Island is een miljoen euro te verdienen. De 100 deelnemers beginnen allemaal met een polsbandje dat 10.000 euro waard is. Daarna kunnen zij door het spelen van spellen bandjes winnen en verliezen. Mensen die opgeven moeten hun bandje aan een achterblijver naar keuze geven.

Million Dollar Island is het nieuwe realityprogramma van SBS6 en bedacht door John de Mol's Talpa Concepts. De show is geproduceerd door Monday Media, het bedrijf dat eerder Strix Television heette en ook ook verantwoordelijk is voor Expeditie Robinson. Het programma is eind 2021 opgenomen op de Filipijnen, laat SBS6 weten.

Net als bij Expeditie Robinson krijgt ook Million Dollar Island een zogenaamde napraatshow. Die zal elke zondagavond na de reguliere uitzending te zien zijn bij SBS6 en wordt gepresenteerd door Giel de Winter, bekend van het YouTube-kanaal StukTV. Vanaf één uur na uitzending is Million Dollar Island ook beschikbaar op Prime Video.