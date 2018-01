’Vrouwen dringen er bij mij op aan verkracht te worden’

In gesprek met microbioloog Rosanne Hertzberger over de invloed van hormonen op het gedrag in sociale situaties, praten ze onder meer over de actuele gebeurtenissen rond #MeToo, rapper Boef en Camiel Eurlings. Jort Kelder geeft aan dat hij een verschuiving ziet in de maatschappij tussen de rollen van mannen en vrouwen. Ook op het gebied van seksualiteit. En gaat er vervolgens vol in: „Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat veel vrouwen er bij mij op aandringen om verkracht te worden.”

Hij moet dit terecht uitleggen van de microbioloog en licht dan toe: „Niet verkracht in de zin van rapper Boef. Ik ben er wat hard ingegaan door het woord verkrachting te gebruiken, maar ik heb wel het idee dat hoogopgeleide vrouwen, actieve dertigers seksueel actiever zijn dan mannen. ” Hertzberger nodigt hem uit door te vertellen: „Dan komen er vrouwen naar je toe en die willen dan betast worden?” „Jazeker”, reageert de presentator stellig. „Ik word er soms wel eens bang van. Vrouwen willen gedomineerd worden, in bed vooral, ze willen tegen de muur gegooid worden. Niet per se in mijn geval, maar dat zie ik. Moet je ze ontmoeten? Je kan even in mijn appgroepen kijken.”

Het nieuwe programma van Kelder wordt omschreven als ’uw wekelijkse radiotherapie tegen overspannen luchtfietserij in de media’ met ’discussies op niveau waarbij rede en ratio de hoofdrol spelen’. Geheel in die rationele stijl doen beiden vervolgens de uitspraken van Jort Kelder dan ook af als persoonlijke ervaringen die ’wetenschappelijk irrelevant’ zijn.

De uitspraken van Kelder beginnen vanaf de 41e minuut in de uitzending.