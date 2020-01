Harry en Meghan in 2020: alleen nog maar positief nieuws

„Gelukkig nieuwjaar! Voor 2020 zetten we onze traditie voort waarbij we accounts in het zonnetje zetten die ons inspireren, en die ons herinneren aan al het goede in de wereld”, schrijven Harry en Meghan.

„Maar deze keer focussen we onszelf op één account per maand. In januari willen we onze aandacht richten op @goodnews_movement. Deze door journalisten gemaakte pagina viert de goede daden en het positieve nieuws in onze wereld.” Het koninklijke stel hoopt dat het hun volgers blijdschap brengt om goed nieuws te kunnen zien.

De Sussexes hadden een jaar gevuld met geluk en stress. In mei werd hun zoontje Archie geboren, maar ook moest het stel omgaan met alle mediastress en klaagde Harry zelfs de tabloids Sun en Daily Mirror aan, omdat ze telefoons van de royals hadden gehackt.