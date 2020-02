Ⓒ RTL

In Married at first sight toont de liefde zich ook van een grimmiger kant. Niet elke deelnemer kijkt meer door een roze bril. Zagen we eerder al tranen bij de twijfelende Sanne over haar match met Thierry, in de tiende aflevering van Mafs krijgt deze keer een bruidegom het te kwaad. Wenkie heeft met haar lompe gedrag Henkie tot wanhoop gedreven.