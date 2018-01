Noorderslag komt met debat over Boef

Het debat gaat over het gedrag van artiesten, de impact van social media en de daaruit voortvloeiende keuzes voor organisaties. Het is nog niet bekend welke panelleden worden uitgenodigd voor het debat. „Het programmeren van Boef op Noorderslag is een inhoudelijke keuze, gebaseerd op creatieve prestaties. Met het succes van zijn track Habiba, de best bekeken Nederlandse videoclip aller tijden, en zijn debuutalbum Slaaptekort is het duidelijk dat Boef een actuele en relevante artiest is waar je niet omheen kunt”, meent de organisatie.

„Eurosonic Noorderslag keurt uiteraard de vrouwonvriendelijke uitspraken van Boef ten zeerste af en distantieert zich hier nadrukkelijk van. De opmerkingen van Boef worden door de organisatie als kwetsend en verwerpelijk beschouwd. Voor ESNS is het belangrijk dat de rapper zich voor deze uitspraak schaamt en in diverse media zijn excuses heeft aangeboden.”

’Boycot is niet juiste antwoord’

Noorderslag begint op 17 januari. Boef staat zaterdag 20 januari met zo’n vijftig andere Nederlandse acts geprogrammeerd op Noorderslag in Groningen. Een online petitie is in drie dagen tijd ruim 4700 keer ondertekend om dit te voorkomen. Hij kan ook rekenen op een flinke bierdouche tijdens zijn optreden. „Eurosonic Noorderslag neemt de hevige reacties heel serieus en heeft hier begrip voor. De organisatie heeft na rijp beraad uit principiële overwegingen gekozen het debat boven de boycot te stellen”, staat in de verklaring.

Festivals Dauwpop in Hellendoorn, ParkCity Live in Heerlen, Muze Misse in Oss en Paaspop in Schijndel schrapten de rapper wel uit hun programmering. „Het boycotten van Boef is volgens de festivalorganisatie van Noorderslag niet het juiste antwoord. Dit is niet het eerste en zal zeker niet het laatste geval zijn waarbij je vraagtekens kan zetten bij het gedrag, de songteksten of andere uitingen van artiesten. Het is altijd goed om daar een gesprek over aan te gaan, maar dan wel vanuit de belangrijkste voorwaarde voor een democratische samenleving en dat is het recht van vrijheid van meningsuiting. De ESNS-conferentie is het uitgesproken platform om dit debat in de sector voort te zetten.”