’Aan de Amsterdamse grachten’ klonk weer luid

Ook zaterdagavond klonk weer klassieke muziek over de Prinsengracht. De bezoekers keken vanaf bootjes, de kades of vanuit openstaande ramen naar de 36e editie van het concert, dat ook rechtstreeks was te volgen op radio en televisie. Tienduizenden bezoekers wonen het evenement, georganiseerd door de AVROTROS, jaarlijks bij.

Op het podium stonden de Finse violist Pekka Kuusisto, die dit jaar hoofdgast was, de Nederlandse bariton Raoul Steffani en de Oostenrijkse sopraan Vanessa Waldhart. Ze traden op samen met Camerata RCO, een ensemble met leden van het Concertgebouworkest.

Voor het eerst moesten eigenaren van bootjes dit jaar in het bezit zijn van een plaatsbewijs voor het gratis toegankelijke openluchtconcert, vanwege de grote drukte op het water. Uiteindelijk lagen er dit keer tweehonderd bootjes, zo’n vijftig meer dan voorgaande jaren omdat de organisatie voorrang gaf aan kleinere vaartuigen.

Ⓒ ANP