Kefah Allush: ’Ik ben tegen de dood’

Strafpleiter Peter Plasman (links) is de eerste gast bij De Kist van het nieuwe seizoen. Ⓒ foto EO

De dood was niet het meest favoriete onderwerp van EO-presentator Kefah Allush (50), toen hij in 2012 begon met De kist. „Ik was totaal niet met de dood bezig. Niet dat ik er bang voor was. Ik probeerde er actief niet aan te denken.”