Dít is de artiest die The Masked Singer heeft gewonnen

Tania, die bij het grote publiek bekend werd door haar deelname aan Beste Zangers, zegt in The Masked Singer het geweldig vond om vermomd te mogen optreden. De 43-jarige mezzosopraan was de eerste operazangeres die meedeed aan het programma en heeft in de afgelopen decennia al vele prijzen gewonnen, waaronder driemaal de Eerste prijs van de Stichting Jong Muziektalent Nederland, de NPS Cultuurprijs en de Radio 4-prijs.

Ⓒ Hollandse Hoogte / Harold Versteeg

In de slotuitzending gingen ook de maskers van de andere overgebleven kandidaten af. Acteur Guido Spek bleek schuil te gaan achter het karakter van de leeuw en vlogster Nienke Plas zat in het bidsprinkhaanpak. Tim Douwsma, verkleed als neushoorn, bleef als laatste over met Tania Kross. In een rechtstreeks duel wist uiteindelijk de zangeres de meeste stemmen te krijgen.

The Masked Singer groeide de afgelopen weken uit tot een grote hit voor RTL. Het uit Zuid-Korea overgewaaide programma noteerde vorige week een record van 1,8 miljoen kijkers. In het programma moeten twee panels raden wie er al zingend in een bizar pak op het podium staat. Carlo Boszhard en Loretta Schrijver werden het winnende panel. Zij wisten de meeste BN'ers te raden. Het tweede team bestond uit Gerard Joling en Buddy Vedder.

In de voorgaande vijf afleveringen stonden ook Rintje Ritsma, Catherine Keyl, Gers Pardoel, Joke Bruijs, Eddy Zoey, Rick Brandsteder, Josje Huisman en Tineke Schouten op het podium.