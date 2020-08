Zwangere Katy Perry: breuk met Orlando was goed voor ons

„In feite gaat zo’n break-up om een individuele reis die beide partijen moeten maken. Daardoor wordt het geheel uiteindelijk namelijk beter. Nadat we een tijdje uit elkaar waren geweest pasten we daarna weer perfect bij elkaar, omdat we beide onszelf gevonden hadden”, aldus Katy in gesprek met People.

Perry (35) en Bloom (43) hebben naar eigen zeggen een bepaalde zekerheid in hun relatie gevonden. „Het blijft natuurlijk altijd zoeken naar de juiste oplossing en het is echt niet altijd maar rozengeur en maneschijn, maar het is een fijn gevoel om eerlijk en open tegen elkaar te kunnen zijn. Of dat nou op een goede of slechte dag is, of wat daar tussenin zit. We doen er in elk geval alles aan om elke dag het beste in elkaar naar boven te halen.”