John Mayer eert Bob Saget tijdens autorit

De zanger, die achter het stuur zat, vertelde onder meer hoe vaak Saget de mensen om hem heen liet weten dat hij van ze hield. Daar was hij volgens Mayer zo uitgesproken in, dat al zijn vrienden elkaar nu vertellen: ’hij hield zoveel van jou’, wat hen ontzettend veel steun geeft. „Dat is een groot geschenk dat hij ons achterlaat, want verder hebben we alleen de pijn van dit afscheid. We hoeven ons niet af te vragen wat Bob voor ons voelde.”

Ross liet de kijkers van de livevideo weten dat hij en Mayer „slechts twee sterren zijn in het heelal aan mensen die van Bob Saget hielden.” Hij riep kijkers die iets kunnen missen op een donatie te doen aan de Scleroderma Research Foundation, een stichting die Saget steunde nadat zijn tien jaar oudere zus Gay in 1994 aan de auto-immuunziekte was overleden. „Iedereen had een spirituele band met Bob. Mij maakte hij aan het lachen. Hij gaf me het gevoel dat ik erbij hoorde. Bob vroeg niemand ooit om iets, behalve voor het jaarlijkse sclerodermie-benefiet.”

Sagets weduwe Kelly Rizzo bedankte Mayer en Ross op Instagram. „Ik kan niet onder woorden brengen hoeveel dit voor me betekent”, schreef ze bij een screenshot van het filmpje. „Deze twee mannen hebben me op de been gehouden en voor me gezorgd, samen met veel andere geweldige mensen die van mijn man hielden. Dat deze twee de Prius die Bob op het vliegveld had achtergelaten hebben opgehaald, is een fijne gunst. En ik ben blij dat ze daardoor hun liefde voor Bob konden delen met de mensen die hebben gekeken.”