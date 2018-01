Actrice wil verdachten misbruik ontmaskeren bij Golden Globes

„Hey! Mensen die aanwezig zijn op de Golden Globes deze zondag”, schreef Wood, die eind 2016 onthulde te zijn lastiggevallen, op Twitter. „Zodra je een #MeToo-verdachte ziet maar je niet in het openbaar kunt uitspreken, verzamel een handjevol mensen en maak een cirkel om hen heen. De hele zaal zal het dan weten.” Ze weet zeker dat er wel degelijk een aantal cirkels te zien zullen zijn, maar spreekt ook de hoop uit dat deze verdachten zich misschien niet meer durven vertonen, nu ze weten dat er een kans is dat ze publiekelijk geopenbaard worden als verdachte van seksuele intimidatie of misbruik.

De 30-jarige Wood is één van de actrices die van plan zijn om in het zwart op de rode loper te verschijnen. Dit doen ze uit protest tegen seksueel wangedrag in de film- en tv-wereld en om zich solidair te tonen met de slachtoffers. Onder hen zijn onder meer ook Meryl Streep, Jessica Chastain en Emma Stone.

Niet alleen de zwarte kleding, ook de beweging Time’s Up is het verzet van vele mensen binnen Hollywood waarmee ze willen aangeven dat ze seksuele intimidatie en misbruik niet langer tolereren. Ze zamelen onder deze noemer geld in, zodat slachtoffers van misbruik - ook buiten de filmindustrie - rechtszaken kunnen aanspannen die ze anders mogelijk niet kunnen bekostigen. Driehonderd mensen uit de business sloten zich hierbij aan. Ook Paris Hilton sprak vandaag haar steun uit op Instagram.