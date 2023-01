Jennifer Lopez: ’Madonna had míj moeten kussen’

Lopez geeft in een gesprek met E! News toe dat zij in eerste instantie was gevraagd. „Ik zat toen in Canada voor filmopnames. We hadden elkaar daarvoor ontmoet in Madonna’s huis en spraken toen af om dat te doen. Maar ik kon niet weg bij de opnames, dus het ging niet door. Toen hebben ze Christina Aguilera geregeld.”

Tijdens het iconische optreden deelden in eerste instantie alleen Spears en Aguilera het podium terwijl ze in trouwjurken Madonna’s nummer Like A Virgin zongen. Vervolgens kwam Madonna uit een grote bruidstaart en zette ze haar hit Hollywood in. Vlak voordat Missy Elliott het trio kwam versterken, zoende Madonna tot grote verrassing van het publiek en de kijkers eerst Spears en toen Aguilera.