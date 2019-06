Martin Garrix toont enkel vol hechtingen

Een persoon op het sociale medium twittert dat hij ’lui’ zou zijn en nooit zijn enkelbanden heeft kunnen scheuren, krijgt van Martin een video als bewijs dat hij toch echt is geopereerd. Op het filmpje is te zien dat zijn voet duidelijk verkleurd is en vol met hechtingen zit. „Zeker dat ik nooit uit bed kom ((ik doe 145+ shows per jaar) en ja ik heb mijn enkelbanden volledig gescheurd. Denk je dat ik mijzelf blesseer voor de lol? Kijk hier maar, jij bent toch de expert?”, aldus Martin.

Fans steken de 23-jarige dj gelijk een hart onder de riem. „Martin, focus je op goede dingen, dat heb je nodig op dit moment", schrijft een twitteraar. Terwijl een andere twitteraar tikt: ,,Je hoeft niks aan ons te bewijzen. Wij zijn je echte fans en we staan altijd achter je.”