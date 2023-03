Aïcha Marghadi over ’zelfmedelijden’ Egbers en Van Gelder: ’Nu is het afgelopen!’

Als Marghadi wordt gevraagd wat haar heeft doen besluiten om haar verhaal op televisie te willen vertellen, onthult ze dat ze in eerste instantie vond dat haar publicatie in de Volkskrant voldoende was. „Totdat ik twee gerenommeerde heren”, doelend op Tom Egbers en Jack van Gelder, „op televisie zag bij verschillende talkshows, waarin ze zich onderdompelden in een walm van zelfmedelijden en slachtofferschap, dat ik bij mezelf dacht: ’nu is het afgelopen!’”

De voormalige NOS-presentatrice vertelde gedetailleerd wat haar was overkomen op de werkvloer bij NOS Sport. Zo waarschuwde hoofdredacteur Maarten Nooter, die onlangs aftrad, haar al snel voor Tom Egbers die zij als mentor wilde vragen. „Hij zei: dat lijkt me geen goed idee, Tom heeft moeite met mooie vrouwen”, aldus Marghadi. „Maar daar ben ik toch zelf bij, zei ik. Hij sloeg met zijn vuist op tafel: dit gaat niet gebeuren!”

Ook vertelde Marghadi wat Jack van Gelder zei toen zij hem telefonisch vroeg haar mentor te worden. „Hij deelde details over hoe hij zijn hoofd aan het scheren was”, vertelde ze aan Beau. „Ik dacht: is dit niet te veel informatie? Ik probeerde de hele tijd dat bad weg te kijken.” Toen Marghadi hem vroeg of hij haar mentor wilde worden, grapte Van Gelder of ze bij hem in bad wilde komen zitten. „Op dat moment ging er zoveel door mijn hoofd. Ik wilde adrem reageren, maar je weet niet wat je moet zeggen. Ik had al verhalen over Jack gehoord. Ik kon alleen maar zeggen: ik zie je op het werk.”

’Giftig klimaat’

Marghadi is boos dat Egbers en Van Gelder in de media doen alsof zij geen schuld hebben aan het verziekte werkklimaat op de werkvloer bij NOS Sport. „Jullie ontnemen mij mijn verhaal, en die honderden andere mensen die dit overkomen is”, aldus Marghadi. „Jullie zijn pionnen in een heel groot, giftig klimaat dat in stand wordt gehouden. Ze zeggen: de hoofdredactie had moeten ingrijpen. Ik denk: vriend, als jij je had gedragen dan hadden we dit allemaal niet mee hoeven maken.”

De voormalige presentatrice kan zich naar eigen zeggen „geen dag herinneren dat ik niet bij Maarten op kantoor zat, gefrustreerd of huilend. Elke keer kreeg ik te horen: dit hoort erbij, kweek een ruggengraat. Ik zocht hulp bij de vrouwelijke hoofdredacteur, maar kreeg nul op het rekest. Ik liep langs bij het hoofd communicatie, die had een Marokkaanse achtergrond. Hij zei: dit is de cultuur hier, laat het van je afglijden.”

Ze is dan ook ’trots’ dat ze haar verhaal heeft gedaan en heeft ’bijzondere reacties’ ontvangen op haar verhaal in de Volkskrant. „Een enorme explosie van vrouwen uit het vak die mij bedanken dat ik mij had uitgesproken”, vertelt een emotionele Marghadi. „Het is voor mij te laat, mijn carrière is verwoest. Maar ik hoop dat mijn dochter, en de nieuwe generatie, dit niet hoeft mee te maken.”