Premium Het beste van De Telegraaf

’Victoria’s Secret moet zich schrap zetten voor nieuwe onthullingen over Epstein’

Door Wimke van der Vaart Kopieer naar clipboard

Les Wexner was verantwoordelijk voor het succes van Victoria’s Secret, met beroemde Angels als Gisele Bündchen, Doutzen Kroes en Adriana Lima. Maar hij zorgde ook voor een duister randje aan het merk. Ⓒ Getty Images.

Les Wexner (84) mag gedacht hebben dat hij weer opgelucht kon ademhalen nadat hij in maart 2021 uit het moederbedrijf van Victoria’s Secret stapte, maar de schandalen rond zijn persoon en Jeffrey Epstein zijn nog lang niet vergeten. Een nieuwe docu zal volgens Britse media zeker weer nieuwe ophef veroorzaken. Want Victoria’s Secret: Angels and Demons gaat, zoals de titel al zegt, niet alleen over het enorme succes van het modemerk, maar ook over de duistere zijde van het bedrijf.