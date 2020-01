YouTubers Roedie en JoostSpeeltSpellen gaan het theater in

Voor de jeugd is YouTube en gamen niet meer uit het dagelijks leven weg te denken. Zelfs als ze van voetbal houden, is eSports inmiddels ook een serieuze component.

En de YouTubers beperken zich allang niet meer alleen tot online. Ze schrijven boeken, geven tijdschriften uit, maken films en gaan het theater in. Zo ook dus JoostSpeeltSpellen (Joost Bouhof) en Roedie (Rudi Wijnen), die met hun video’s over online gamen respectievelijk ieder zo’n half miljoen en 400.000 volgers hebben.

Met Uitgespeeld willen de jonge twintigers de on- en offline wereld samenbrengen in een theatervoorstelling. Voor kinderen moet het een feest der herkenning worden met memes en games, terwijl het de ouders een kans biedt om zich in hun kinderen te verplaatsen en een beter beeld te krijgen van waar zij zoal naar kijken.

Beide doelgroepen krijgen een unieke inkijk in het leven van online gamers, waarbij zowel de hoogte- als de dieptepunten worden belicht.

Productiehuis Artcore heeft voor deze voorstelling de handen ineengeslagen met Theaterbureau De Mannen. Joost x Roedie: Uitgespeeld staat op 13, 14 en 15 oktober in het DelaMar Theater in Amsterdam en op 23, 24 en 25 oktober in het Oude Luxor in Rotterdam.