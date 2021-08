Rob de Nijs denkt nog iedere dag na over optreden voor publiek

„Je weet het nooit voordat je dat hebt uitgeprobeerd”, reageert de 78-jarige zanger als Dekker hem vraagt hoe hij denkt over nog één keer zingen in een studio of op een podium. „Ik heb alle mensen ingeschakeld die mij enigszins kunnen helpen. Van kno-artsen tot noem maar op. Die zorgen dat mijn conditie goed blijft ondanks alle rare virussen die er rondwaren. Dus ja, meer kan ik niet doen.”

De Nijs heeft in november in het Sportpaleis Antwerpen een (voorlopig) laatste show gepland. Hij zegt eventuele kritiek op zijn zangkunsten liever te willen vermijden. Wel worstelt hij met de beslissing of hij nog voor publiek moet gaan zingen. „Het is heel moeilijk, want ik ben wel degene die het uiteindelijk moet beslissen. Ik moet degene zijn die op een gegeven moment zegt: het gaat door of het gaat niet door.”

„Daar heb ik nu al moeite mee, die beslissing”, vervolgt de zanger, die zegt dat hij er „elke dag” over nadenkt. „Iedereen die zegt ’je kan het nog’ en ’ik heb je een paar noten horen zingen en die waren toch wel erg mooi’, dan denk ik van: ja, maar nu de rest nog.”