Barbie-film in grootste provincie Pakistan geweerd vanwege ’discutabele dialogen’

De redenen voor het verbieden van Barbie zijn „discutabele dialogen” die in de film te zien zouden zijn. De betreffende dialogen, waarvan niet bekend is om welke het gaan, hebben de Pakistaanse censuurcommissie inmiddels uit de film geknipt. Er wordt dan opnieuw naar de film gekeken om te bepalen of deze nu wel geschikt is om te vertonen.

Het is niet voor het eerst dat er in Pakistan een grote film uit de bioscopen wordt geweerd. Vorig jaar mocht de film Joyland ook al niet in de bioscopen vertoond worden uit angst voor weerstand in de conservatieve islamitische samenleving. De film gaat over een jongen die als achtergronddanser gaat werken in een nachtclub en daar verliefd wordt op een transvrouw. Joyland was de eerste Pakistaanse film ooit die werd geselecteerd voor het prestigieuze filmfestival van Cannes.