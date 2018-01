Waylon woest op Peter R. de Vries en Marc van der Linden

„Niemand heeft een alibi nodig voor de manier waarop hij of zij zich voelt en die innerlijke strijd is iets wat van jezelf is... Niemand zit te wachten op een omhooggevallen politieagent of een hielenlikker voor advies! Laat dit maar aan mensen over die daadwerkelijk begaan zijn of professioneel genoeg om dit te beoordelen... Ga lekker solliciteren bij de muppetshow!” aldus Waylon.

Ook beticht hij Peter en Marc van „lacherige arrogantie” en vindt hij hun advies dat vloggers dan maar een andere baan moeten zoeken „getuigen van een domheid die ik lang niet heb gezien van 2 ’gerespecteerde volwassenen’.” Hij eindigt zijn betoog met een advies: „Niet zomaar iets zeggen... Dan kom je namelijk nogal dom over als ’deskundige’.”

Eerder liet Fred van Leer al blijken dat hij de opmerkingen van de twee mannen niet vond kunnen. „Echt bizar dat er 2 volwassen mannen lacherig doen over iemand met een burn-out”, zo schreef de stylist op Instagram. Hij belandde daarna in een verhitte discussie met de royalty-deskundige.