Harry en Meghan met kinderen aangekomen in Verenigd Koninkrijk

Het is de eerste keer dat de Queen haar achterkleindochter Lilibet in levende lijve ziet. Op zaterdag wordt haar achterkleindochter 1 jaar en is er naar verluidt een verjaardagsfeest gepland.

Bij welke festiviteiten rond het jubileum Harry en Meghan aanwezig zijn, is niet bekend. Ze staan donderdag in ieder geval niet op het balkon tijdens de Trooping the Colour-parade. Elizabeth wordt daarbij vergezeld door ’werkende’ leden van het koningshuis. Dat zijn de prins en zijn vrouw niet meer sinds hun stap terug binnen het Britse koningshuis.