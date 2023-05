Suzan en Freek zitten met Ed Sheeran op dakterras in New York

Het zangduo had net lekker gegeten op het dak van het One Hotel in New York, toen Sheeran opeens aan het tafeltje naast hen kwam zitten. „Ik dacht: what the fak dit is Ed Sheeran”, vertelt Suzan. „Ik dacht dat ik in zo’n geval best kalm zou blijven, maar ik moest nadat we weg waren gegaan echt even puffen omdat ik een soort van in paniek was.”

De Britse zanger zat met zijn vrouw en producer en Suzan en Freek konden alles horen wat er gezegd werd. „Ze zeiden dat ze een hele drukke week hadden gehad met de promotie van de nieuwe plaat”, aldus Freek. Omdat het dus leek op een rustig etentje, besloten de Achterhoekers om niet om een foto te vragen. „We weten zelf hoe dat gaat, als er een iemand op de foto gaat, dan volgt het hele terras”, zegt Freek.

Wieberen

Toch vond het duo dat ze ook niet niks konden doen, dus moest Freek van Susan iets gaan zeggen tegen Sheeran, vertellen ze. „We liepen langs en toen zei ik: gefeliciteerd met het nieuwe album en de mooie documentaire, want die had ik net daarvoor in het vliegtuig gezien”, vertelt Freek. Ook zei hij de superster dat ze hem super inspirerend vinden. Een lang gesprek werd het niet. „Nadat we dat gezegd hadden dachten we meteen ook wel van: en nu weer wieberen voor het ongemakkelijk wordt”, aldus Freek. „En toen gaf hij ons een hand en die hebben we sindsdien niet meer gewassen”, grapt Susan.

Het duo, dat op de radio voor het eerst hun nieuwe single Nooit Meer Regen liet horen, noemt de ontmoeting met Sheeran de perfecte afsluiter van een mooie vakantie.