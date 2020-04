Thuisisolatie maakte Frans Duijts depressief

„In de tweede week dacht ik: ik trek hier alles uit de kast en ik gooi alles dwars door de ramen naar buiten. Ik was net zo’n gekooide leeuw”, vertelt Duijts. „Laat mij maar gewoon naar buiten. Alleen maar dat binnen zitten maakt je depressief. Tenminste mij wel.”

De volkszanger denkt dat hij het longvirus in Oostenrijk heeft opgelopen, toen hij daar begin dit jaar nog veel optredens had. De zanger was naar eigen zeggen koortsig, had pijn in zijn lijf en gewoon niet lekker. Duijts schakelde de huisarts in maar die stelde dat hij niet getest hoefde te worden en dat hij uit voorzorg twee weken binnen moest blijven.