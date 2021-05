Catherine krijgt eerste coronaprik

Op sociale media wordt een foto van de vrouw van prins William gedeeld terwijl ze een spuit in haar arm krijgt. „Gisteren kreeg ik mijn eerste dosis van het coronavaccin in het Science Museum in Londen”, laat de hertogin weten. Het is niet bekend met welk merk Catherine is ingespoten.

Catherine zegt verder ’zeer dankbaar’ te zijn voor iedereen die onderdeel is van de uitrol van het coronavaccin. „Bedankt voor alles wat jullie doen.”