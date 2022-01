Cher eert Betty White met eigen versie begintune The Golden Girls

Cher deelde een clip van haar vertolking van Thank You For Being a Friend via Instagram. „Elke vriend is goud”, schreef Cher bij het fragment. Het nummer zal maandag in zijn geheel te horen zijn bij de start van Celebrating Betty White: America’s Golden Girl, een special van de Amerikaanse tv-zender NBC.

In Celebrating Betty White: America’s Golden Girl brengen verschillende Amerikaanse sterren twee weken na wat haar 100ste verjaardag had moeten worden een eerbetoon aan White. Onder meer president Joe Biden, Drew Barrymore, Bryan Cranston, Ellen DeGeneres, Jimmy Fallon en Goldie Hawn zijn te zien in de special.