Gooit ’Glazen Huis’ zo eigen ruiten in?

3FM djs Domien Verschuuren, Angelique Houtveen en Sander Hoogendoorn tonen het teleurstellende opgehaalde eindbedrag bij het Glazen Huis. Ⓒ ANP

ÉLKE EURO gaat direct naar het goede doel en alles wat met handige acties bijeen wordt gebracht komt goed terecht. Dat dáchten althans alle mensen die zich in de loop der jaren inzetten voor 3FM SERIOUS REQUEST. Maar PRIVÉ hoort in Hilversum toch wat anders, en wat blijkt? Wel degelijk gaat een deel naar de kosten: in 2017 bijna twee ton, een jaar eerder zelfs bijna het dubbele…