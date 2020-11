’Pers probeert wig te drijven tussen Harry en William’

Enkele media vroegen zich af waarom William en Harry geen gezamenlijke verklaring hadden afgelegd en speculeerden dat Harry het mogelijk niet met zijn broer eens was. Volgens de bron is dat onzin. „Harry krijgt regelmatig updates en is op de hoogte van alles wat er gebeurt. Je hebt geen openbare verklaring nodig om je voor te stellen hoe hij zich voelt.”

„Mensen weten hoeveel zijn moeder voor hem betekent. Hij heeft zich in het verleden dapper uitgesproken over verlies en verdriet en de immense impact die het op hem heeft gehad. Helaas zien sommige mensen dit niet alleen als drang naar de waarheid maar proberen ze het ook te gebruiken als een kans om een wig tussen de broers te drijven.”

William noemde het onderzoek naar de totstandkoming van het interview „een stap in de goede richting.” „Het moet de waarheid boven tafel brengen over de werkelijke omstandigheden die hebben geleid tot het Panorama-interview en de daaropvolgende beslissingen die destijds door de BBC zijn gemaakt”, aldus William. Het was de eerste keer dat hij zich over de zaak uitspreekt.

Sinds de hertog van Sussex met zijn vrouw Meghan naar Amerika is verhuisd, werd er al veel vaker gespeculeerd over een verslechterde relatie tussen hem en William.