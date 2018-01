DIT zijn dé winnaars van de Golden Globes

Onder luid applaus nam Oprah de Cecil B. DeMille Award in ontvangst. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die een ’buitengewone bijdrage’ heeft geleverd aan de entertainmentwereld. Oprah stond stil bij het misbruik in Hollywood dat dit jaar aan het licht is gekomen, en de #MeToo-beweging die daarop volgde. Ze droeg haar prijs op „aan elke vrouw die ’ik ook’ durft te zeggen en elke man die durft te luisteren.”

Timothee Chalamet, Laurie Metcalf, Greta Gerwig en Saoirse Ronan poseren met hun prijs voor Best Motion Picture Musical of Comedy in 'Lady Bird' tijdens de uitreiking van de Golden Globes. Ⓒ AFP

De coming of age-film Lady Bird won in de categorie comedy of musical. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri won in de categorie drama. De film over een onopgeloste moord werd geregisseerd door Martin McDonagh, die zelf ook was genomineerd. McDonagh zag de award voor beste regisseur aan zijn neus voorbij gaan, die werd gewonnen door Guillermo del Toro voor zijn film The Shape Of Water.

Martin McDonagh, Sam Rockwell, Frances McDormand, Graham Broadbent en Peter Czernin met hun prijs voor Best Motion Picture Drama voor 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'. Ⓒ AFP

Van beide winnende films viel ook de hoofdrolspeelster in de prijzen: Saoirse Ronan en Frances McDormand gingen ervandoor met de awards voor beste actrice. Sam Rockwell won een award voor beste acteur in een bijrol voor zijn rol in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

James Franco en Gary Oldman wonnen de belangrijkste acteursprijzen in de filmcategorieën. Franco kreeg de award voor beste acteur in een musical of comedy voor zijn rol als Tommy Wiseau in The Disaster Artist. De rol die Gary Oldman speelt in Darkest Hour werd bekroond met de prijs voor beste acteur in de categorie drama.

Alexander Skarsgard en Nicole Kidman, die in Big Little Lies een getrouwd echtpaar spelen, hebben beiden een Golden Globe gewonnen voor hun rol in de HBO-serie. The Handmaid’s Tale won in de categorie beste dramaserie. Elisabeth Moss mocht een Golden Globe in ontvangst nemen voor haar rol als Offred in de serie.