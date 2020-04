John Ewbank gaat voorlopig niet schrijven met Marco Borsato

„Hij gaat wel door een dalletje”, zei Ewbank. „Dit soort dingen moet je niet onderschatten. Ik weet niet of je het zelf weleens mee hebt gemaakt, maar ik heb het om me heen een paar keer gezien en dat kan echt lang duren”, antwoordde de muziekproducent op Giels vraag wanneer er weer een schrijfsessie komt. John Ewbank schrijft meestal de songs van Marco Borsato.

De liedjesschrijver merkt op zijn boerderij vrij weinig van alle veranderingen in deze coronacrisis. „Muziek kan je op je laptop overal maken, dus dat valt nog mee”, vertelt hij tegen Giel. „Nu ik vanuit huis werk voel ik veel minder druk om te schrijven. En Marco was sowieso al overspannen, dus daardoor had ik al minder te doen. Ik haal wel inspiratie uit thuis met mijn familie bij elkaar zijn.”