Sterren massaal in zwart naar Golden Globes... behalve Gordon

Daarnaast droegen veel aanwezigen een speld van de Time’s Up-beweging. Het initiatief van ruim driehonderd vrouwen uit de entertainmentwereld heeft in een paar dagen 15 miljoen dollar opgehaald voor een fonds waaruit juridische kosten van minder bevoorrechte slachtoffers van seksueel misbruik betaald zullen worden.

Een aantal actrices nam een activiste mee als gast. Michelle Williams had Tarana Burk uitgenodigd, de oprichter van de #MeToo-beweging op social media. Emma Stone nam oud-tennisster en activiste Billie Jean King mee, die ze speelt in Battle Of The Sexes.

Niet iedereen verscheen in het zwart op de rode loper. De voorzitter van HFPA, de organisator van de Globes, verscheen in een rode jurk. Ook Gordon, die te gast was bij de awardshow, koos niet voor zwart. Hij trok een rood pak aan naar het evenement.