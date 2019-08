Dave Roelvink is al vier maanden nuchter

Zijn dronkemansrit ging Dave niet in de koude kleren zitten. Zeker niet omdat hij voor de tweede keer in een paar jaar tijd bakken vol ellende over zich heen kreeg. „Het deed mij wel wat natuurlijk. Ook omdat het gewoon iets heel doms was”, aldus de zoon van volkszanger Dries. „Je gaat wel nadenken door fouten in het leven. Omdat ik heel negatief begonnen ben was dit wel een soort licht traumatisch gevoel dat je dan weer al die negatieve shit krijgt.”

In 2016 werd Dave ook al eens veroordeeld voor heling. Wel werd hij toen vrijgesproken van diefstal en het heimelijk verspreiden van een seksfilmpje. Dat achtervolgde hem lange tijd, aldus Dave. „Iedereen kende eigenlijk alleen maar mijn ellende. De rest wisten ze niet van mij, dus dan is het heel makkelijk om te zeggen: dat is geen leuke gozer. Maar ik weet van mij zeker dat ik gewoon goed in elkaar zit en dat ik geen slecht persoon ben.”

„Ik kon het ook snappen dat mensen heel negatief over mij dachten omdat ze ook alleen maar negativiteit zagen”, vervolgt Dave. „Dat is wel heel kortzichtig maar goed, dat kan je mensen niet kwalijk nemen. Toen ging ik meer programma’s doen en toen zagen mensen mijn ware aard en toen viel het allemaal toch wel mee.”