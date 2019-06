’Dua Lipa datet broertje Gigi Hadid’

Vorige week hadden de twee een date in Malibu, zo weet The Sun. Ook zijn ze samen gespot in Los Angeles. Anwar is ook al voorgesteld aan haar vrienden. Zaterdag vierde hij zijn twintigste verjaardag en werd daar toegezongen door vrienden van Dua.

Of het serieus is tussen de twee of dat Anwar een verzetje is voor de popster, is niet duidelijk.

