Facelift Hillary Clinton brengt Amerikanen in shock

Een aantal twitteraars vond duidelijk dat Hillary Clinton het beter bij haar 72-jarige gezicht had kunnen laten. „Haar facelift is uitgelopen op een nachtmerrrie!”, schreven ze bij een foto waarop de voormalig First Lady ook wel heel onflatteus werd weergegeven. Dat leidde dan ook tot heftige commentaren. Ze zou haar geld moeten terugvragen, vindt iemand, want: ’Plastisch chirurgen worden geacht een situatie te verbeteren. Niet om het nog enger te maken dan het al was’. Iemand vroeg dan ook wat ze ’in godsnaam heeft laten doen aan haar gezicht’.

Daar had een plastisch chirurg in Daily Mail wel antwoord op. Op basis van de foto’s stelde hij dat de voormalig presidentsvrouw Botox in haar voorhoofd, in de fronslijn en rond de ogen heeft gekregen. Ook zou ze een ooglidcorrectie hebben gehad en fillers hebben gebruikt.

Velen op Twitter verbinden er zelfs de conclusie aan dat zij dan wel in 2020 voor het presidentsschap zal gaan. „Biden kreeg zijn facelift ook net toen hij aan de race voor 2020 begon.”