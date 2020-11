Echte Gooische Moeder-Florine eindelijk echt moeder

„Beer Stanislaus Stoop is vanmorgen op 8 november om 03:50 geboren. Dit gevoel is onbeschrijfelijk. Terwijl hij aan mijn borst zit schrijf ik dit”, laat Florine op Instagram weten bij een foto van het kleintje.

Florine werd twaalf jaar geleden bekend door haar deelname aan het programma Echte Gooische Meisjes. Inmiddels is ze terug in het vervolg op deze realityserie: Echte Gooische Moeders. In 2008 leek Florine, net als de andere Gooische meisjes Kimberly Bosman, Leslie Keijzer en Pauline Wingelaar een onbekommerd leven te leiden vol glitter, glamour en luxe. De jaren die volgden bleken echter lang niet zo eenvoudig.

Zo bleek Florine erg moeilijk zwanger te worden. „Het leek alsof iedereen om me heen binnen een poep en een scheet zwanger raakte, behalve Pauline en ik. Uiteindelijk ben ik er via Instagram over gaan praten, omdat ik merkte dat meer vrouwen deze problemen hebben”, vertelde zij. „Na drie IUI-pogingen hadden we het even helemaal gehad. Mijn man Jeroen en ik boekten een ticket naar Zuid-Spanje, om er even weg van te zijn. We kwamen terecht in dezelfde straat waar mijn schoonouders 31 jaar geleden hun huwelijksreis hebben beleefd en Jeroen is verwekt. Precies in die straat deed ik mijn zwangerschapstest en bleek ik zwanger te zijn.”

Bekijk ook: Echte Gooische moeders klagen over borsten

Nu de kleine geboren is, weet ze ook al precies hoe ze hem wil opvoeden. „Mijn man is ondernemer en we gaan hem zeker bijbrengen hoe hij voor zijn eigen centen moet zorgen. Je wilt natuurlijk niet dat je kind een stap terug hoeft te zetten. Toen ik opgroeide kon ik naar alle scholen die ik wilde, privé of niet, en ook de sport uitkiezen die ik wilde. Dat hoop je je kind toch mee te kunnen geven.”