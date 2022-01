Premium Het beste van De Telegraaf

’Ghosts on tape’: geïnspireerd door seriemoordenaars

— Titel: Ghosts on tape — Artiest: Blood Red Shoes

Door Bart Wijlaars Kopieer naar clipboard

In de categorie ’humor om te lachen’: in het begeleidende schrijven bij dit nieuwe album van Blood Red Shoes lezen we dat Laura-Mary Carter en Steven Ansell weten wie ze zijn, maar dat de buitenwereld ook na vijf eerdere platen nog altijd geen idee heeft. Laten we het een creatieve poging noemen te vergoelijken dat dit duo al sinds 2004 allesbehalve allemansmuziek maakt.